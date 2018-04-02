Mahir Ünal soruları yanıtladı
AK Parti MYK toplantısı yapılırken AK Parti Sözcüsü, Mahir Ünal soruları yanıtladı.
AK Parti MYK toplantısı sonrası, Mahir Ünal soruları yanıtladı
Cumhurbaşkanı'nın Trump ile görüşmelerinde hem Suriye hem sınır güvenliğimiz hem de bölgenin terörden temizlenmesi konusunda değerlendirmeler yapıldı
UYUM YASALARI
İttifak ile ilgili paket TBMM'de kanunlaştı. Cumhurbaşkanımız ile yapacağımız toplantıdan sonra bu takvim kesinlik kazanacaktır
HALUK PEKŞEN MESELESİ
CHP'de her kafadan bir ses çıkıyor. Bu partide bir genel başkan varsa ortak bir söylem olması gerekir. CHP'de erken kalkan konuşuyor. Cumhurbaşkanımıza yönelik ağza alınmayacak ifadeler kullanıyorlar
[HALUK PEKŞEN MESELESİ]
CHP'de her kafadan bir ses çıkıyor. Bu partide bir genel başkan varsa ortak bir söylem olması gerekir. CHP'de erken kalkan konuşuyor. Cumhurbaşkanımıza yönelik ağza alınmayacak ifadeler kullanıyorlar
Cumhurbaşkanımız aynı zamanda kanunen Başkomutan'dır. Cumhurbaşkanı'nın Afrin konusunda inisiyatif alması CHP'yi neden rahatsız etmiştir? CHP, Türkiye'nin gündemini rehin almaya çalışıyor
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