AK Parti MYK toplantısı sonrası, Mahir Ünal soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı'nın Trump ile görüşmelerinde hem Suriye hem sınır güvenliğimiz hem de bölgenin terörden temizlenmesi konusunda değerlendirmeler yapıldı

UYUM YASALARI

İttifak ile ilgili paket TBMM'de kanunlaştı. Cumhurbaşkanımız ile yapacağımız toplantıdan sonra bu takvim kesinlik kazanacaktır

HALUK PEKŞEN MESELESİ

CHP'de her kafadan bir ses çıkıyor. Bu partide bir genel başkan varsa ortak bir söylem olması gerekir. CHP'de erken kalkan konuşuyor. Cumhurbaşkanımıza yönelik ağza alınmayacak ifadeler kullanıyorlar

[HALUK PEKŞEN MESELESİ]

CHP'de her kafadan bir ses çıkıyor. Bu partide bir genel başkan varsa ortak bir söylem olması gerekir. CHP'de erken kalkan konuşuyor. Cumhurbaşkanımıza yönelik ağza alınmayacak ifadeler kullanıyorlar

Cumhurbaşkanımız aynı zamanda kanunen Başkomutan'dır. Cumhurbaşkanı'nın Afrin konusunda inisiyatif alması CHP'yi neden rahatsız etmiştir? CHP, Türkiye'nin gündemini rehin almaya çalışıyor