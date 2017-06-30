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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MKYK sona erdi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 5 saat sürdü.

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