AK Parti MYK ve MKYK toplanıyor

AK Parti MYK ve MKYK, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasının 'evet' ile sonuçlanmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde toplanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bugünkü toplantılarda teşkilat kongrelerine ilişkin kararın alınmasının beklendiğini açıklamıştı. Referandum sonucuna bağlı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partili cumhurbaşkanı olmasının önünde hiçbir engel bulunmuyor. Tabii ilk olarak sonuçların Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a parti üyeliği konusunda teklif gidecek. Teklifin olurunun alınmasının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti'nin genel başkanı olması için partinin kongreye gitmesi bekleniyor. Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı da bugünkü toplantıda teşkilat kongrelerine ilişkin kararın alınacağını duyurmuştu. Büyük kongreye gidilmesi için ilk olarak teşkilatların kongre sürecini tamamlaması gerekiyor.

Öte yandan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması sürecinin tamamlanmasının ardından bundan sonraki süreçte izlenecek yol hakkında parti kurmaylarıyla istişarede bulunulacak. Referandum sonuçları da kapsamlı bir şekilde toplantının gündeminde değerlendirilecek.