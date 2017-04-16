AK Parti önünde mehter marşlı kutlama başladı
Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda Mehter Marşlı kutlama başladı.
Bina önünde toplanan kalabalığa bayraklar dağıtıldı. Mehter Marşı'nın çalınmaya başladığı bina önünde kalabalık toplanmaya başladı. AK Parti İl binası içinde ve önünde toplanan partililer dev ekranlardan seçim sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Bina önünde yerli ve yabancı çok sayıda gazeteci seçim sonuçlarını aktarıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21:30'da açıklama yapacağı bildirildi.
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