AK Parti Sözcüsü: Bazı belediye başkanlarının istifalarının istendiği iddiaları doğru değil

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Yeni dönemle ilgili bir çalışma mevcut. Teşiklatlarda ve belediyelerde yenilenme var. Bazı istifalar istendiği iddiaları doğru değil. Bu da çalışma yapılmadığı anlamına gelmez. Performans kriteri çalışmaları yürütülüyor.

Yılbaşına kadar yenilenme çalışmaları yenilenme var.

Melih Gökçek'in istifasının istendiğine dair herhangi bir çalışma yapılmadı.