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AK Parti üyelerini taşıyan otobüsle otomobil çarpıştı: 4 ölü, 13 yaralı

Van’dan Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan AK Parti üyelerini taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

  • IHA
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Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Bitlis karayolu üzerindeki Balaban bölgesinde meydana geldi. Van’dan büyük kongre için Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan AK Parti üyelerini taşıyan otobüsle bir otomobil çarpıştı. İlk bilgilere göre otomobilde bulunanlardan 4’ü olay yerinde hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Çarpışma sonucu yaralananlar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
 

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