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AK Parti’de 3 ilçe başkanı görevden alındı

Erzurum’da AK parti İlçe kongreleri devam ederken 3 ilçe başkanı görevden alındı, 4 mevcut ilçe başkanı ile devam kararı alındı.

  • İHA
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AK Parti’de Tekman İlçe Başkanlığında Taner Özer, Hınıs’ta Mehmet Sönmez, Karayazı’da Servet Tutkun ve Horasan’da Erdal Akdağ ile devam kararı alınırken, İspir İlçe Başkanı Salih Çetinkaya, Pazaryolu’nda Adnan Kurt ve Karaçoban’da Ramazan Ersoy görevden alınan isimler oldu. Görevden alınan İlçe başkanlarının yerine İspir’de Fatih Efeoğlu, Pazaryolu’nda İhsan Nuri Yavuz ve Karaçoban’da Murat Derdiyok İlçe başkanlığına atandılar.
 
ÖZ: İSTİŞARE İÇERİSİNDE EN DOĞRU KARARI VERMEYE ÇABA GÖSTERİYORUZ
 
Bu arada AK parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, teşkilatlarda kongre çalışmalarının devam ettiğini belirterek, istişare içerisinde tüm ilçelerde en doğru kararı vererek süreci yürüttüklerini söyledi. Öz, Ekim ayı içerisinde kongre sürecinin tamamlanmış olacağını belirtti.

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