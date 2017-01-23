AK Parti'de anayasa referandum heyeti oluşturuluyor

Elitaş, Parlamento muhabirleriyle düzenlediği sohbet toplantısında, AK Parti'de Anayasa referandum heyetinin oluşturulduğunu söyledi.

Heyetin, hem söylemi hem de sürecin nasıl işleyeceği konusundaki kampanya sürecini belirleyeceğini belirten Elitaş, heyette kimlerin olacağının henüz tespit edilmediğini, bunu AK Parti Genel Başkanı, Başbakan Binali Yıldırım'ın belirleyeceğini ifade etti.

Mustafa Elitaş, "Bizim anayasa değişiklik kanununun sonuçlarının ne olacağı ile ilgili meseleyi ifade etmemiz gerekiyor. Maddenin ne içerdiği belli, önemli olan bunu siyasi bir dille kamuoyuna anlatabilmek." dedi.

Meclisin 7 Şubat'ta çalışmalarına devam edeceğini dile getiren Elitaş, gündemde Serbest Bölgeler Kanun Tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu Kanun Tasarısı, Ahilik fonu denilen tasarı ile uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin tasarıların olduğunu kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, referandum gününe bir ay veya 5 hafta kalana kadar TBMM'nin çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

AK Parti'nin bugüne kadar ki reklam çalışmalarını, 15 Temmuzda şehit olan merhum Erol Olçok'un yürüttüğünü anımsatan Elitaş, "Onu rahmetle anıyoruz. 2001'den bu yana gelen bir sistem vardı, Türkiye'de yeni bir ekol oluşturdu. AK Parti çok tutulmasına rağmen, her kampanyada yeni bir şarkı bütünlüğü ortaya çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Mustafa Elitaş, CHP'nin referandum kampanyasında, 1974'teki şarkısına dönme kararı aldığını duyduğunu vurguladı.

AK Parti'nin 2002 seçimlerine giderken, "Her şey Türkiye için", 2007 seçimlerine giderken, "Durmak yok yola devam", 2011 seçimlerine giderken "Hep birlikte Türkiyeyiz", 2015 seçimlerine giderken "Onlar konuşur AK Parti yapar" dediğini kaydeden Elitaş, hep birbirine takip eden sloganlarla seçimlere gittiklerini ve kazandıklarını bildirdi.

Elitaş, muhtemelen bu reklam kampanyasını da Olçok'un firmasının yürüteceğini, çünkü o firmada yetişmiş kadro olduğunu söyledi.

- "İkinci turda önceden uzlaşmayı gerektiren bir sistem"

Yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde 3-4-5 parti olacağını ifade eden Elitaş, şöyle konuştu:

"5 parti cumhurbaşkanı adayı çıkarabilecek, 15 aday olabilecek. Birinci turda seçilen seçilecek; seçilemezse en fazla oyu alan iki aday, ikinci tura katılacak. Bu sistem, cumhurbaşkanı birinci turda seçilemezse; ikinci turda ittifakı, önceden uzlaşmayı gerektiren bir sistem.

Mevcut parlamenter sistemde, milletvekili seçildikten sonra parlamentoda oluşan tabloya göre, pazarlıklar oluşturan bir sistem. Yani cumhurbaşkanlığı sistemi, uzlaşmazsanız halkın uzlaştırdığı bir sistem. 'Önce uzlaşın, uzlaşma görüntüsünü sergileyin ona göre oy vereceğim' diyor. Eğer halkın istekleri doğrultusunda uzlaşmayı yapmazsan, çok farklı bir sonucun ortaya çıkabileceği bir sistem. Parlamenter sistemde halk iradesini beyan ediyor, 'gidin anlaşın' diyor ama anlaşmak mümkün olmuyor, değişik pazarlıklar ortaya çıkıyor."

"Referandumdan sonra erken seçim bekliyor musunuz?" sorusuna, Elitaş, "Ben beklemiyorum." yanıtını verdi.