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AK Parti'de kongre süreci 4 Temmuz'da başlıyor

AK Parti, kongre takvimini 4 Temmuz Salı günü belde kongreleriyle başlatacak. 19 Ağustos-12 Kasım'da ilçe, 2018 yılı şubat ayının sonuna kadar da il kongreleri tamamlanmış olacak.

  • AA
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Edinilen bilgiye göre, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantıda, dün Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda belirlenen AK Parti'nin bu yılki belde, il ve ilçe kongre takvimi de ele alındı.

Bu kapsamda kongre takvimi 4 Temmuz Salı günü belde kongreleriyle başlayacak.

İlçe kongreleri 19 Ağustos-12 Kasım tarihinde, il kongreleri de 2018 yılı şubat ayının sonuna kadar tamamlanacak.

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