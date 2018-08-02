AK Parti'den ABD'ye sert tepki: Türkiye gerekli cevabı verecek
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 'ABD'nin yaptırım kararı Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı saldırgan bir tutumdur. Türkiye rasyonel tavrını devam ettirecek. Türkiye mütekabiliyet esasına göre gerekli cevabı verecek' dedi.
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