Çelik: BM raporu Arakan'daki soykırımı ortaya koydu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Arakanlı Müslümanların sistematik katliamlarla karşı karşıya kalması tüm uluslararası kurumların gözleri önünde devam ediyor' dedi.
AK Parti'den BM'nin Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebine destek geldi.
BM'nin kararıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "BM raporu soykırım uygulandığını net net bir şekilde ortaya koydu. Başta BM olmak üzere kurumlara düşen görev suçu tesbit etmek ve kınamakla sınırlı olmamalı. Bu suçun nasıl durdurulacağı konusunda acil ve etkili eylem planı duymalıyız" ifadelerini kullandı.
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