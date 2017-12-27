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AK Parti'den CHP'li Aldan'a tepki: Bu millet sizi affetmeyecek

AK Parti Sözcüsü Ünal, '15 Temmuz'un ruhuna ve kutsiyetine yaptıkları saldırılar yetmedi, şimdi de o gecenin kahramanlarına en ağır şekilde hakaret ediyorlar. Bu millet sizi affetmeyecek. Kininizde, nefretinizde boğulun.' ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın 696 sayılı KHK'nin 121. maddesi ile ilgili açıklamasına yer vererek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un ruhuna ve kutsiyetine yaptıkları saldırılar yetmedi, şimdi de o gecenin kahramanlarına en ağır şekilde hakaret ediyorlar. Bu üslup, bu söylem alçakça. Bu millet sizi affetmeyecek. Kininizde, nefretinizde boğulun."

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