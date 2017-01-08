AK Parti'den referandum için tarih!

Kanal 7 televizyonunda yayınlanan Başkent Kulisi adlı programda Mehmet Acet'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yazıcı, Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak anayasa değişikliği teklifinin bu ay içinde kabul edilmesini beklediklerini söyledi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Evet oyu verenler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ediyordur" açıklamasına yönelik, "Bu sefalet bir söz. Çok yakışıksız, ilkel buluyorum. Bu nihayetinde bir tercih değil mi? Bu siyasal katılım hakkıdır. Hak kullanımında hainlik sözü kullanılamaz." diye konuştu.

Yazıcı, referandumun en erken Mart sonu ya da Nisan ayı içerisinde gerçekleşeceğini dile getirdi.