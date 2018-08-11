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AK Parti'den yerel seçim tarihiyle ilgili açıklama

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, yerel seçimlerin erkene alınmayacağını ve 31 Mart 2019 tarihinde yapılacağını vurgulayarak, 'Her gittiğim yerde bana soruluyor 'yerel seçimler erkene alınacak mı?' diye, hayır alınmayacak. İnşallah 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinin de hazırlıklarını gözden geçireceğiz, hazırlıklarına başlayacağız, onun üzerine değerlendirmelerde bulanacağız' dedi.

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