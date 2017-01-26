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AK Parti Yüksekova Ýlçe Baþkaný darp edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AK Parti Ýlçe Baþkaný Müslüm Ortaay, kimliði belirsiz bir kiþi tarafýndan darp edildi.

  • ÝHA
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Edinilen bilgilere göre, AK Parti Ýlçe Baþkaný Müslüm Ortaay, akþam saatlerinde bir markette alýþveriþ yaparken kimliði belirsiz bir kiþinin saldýrýsýna uðradý. Markette darp edilen Ortaay, ayný anda birkaç kiþinin de marketin dýþýnda kendisine küfür ve hakaret ettiðini söyledi. Market çalýþanlarýnýn araya girdiðini kaydeden Ortaay, hastaneye giderek darp raporu aldý.
 
Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi ile Ortaay'ý darp eden kiþilerin uzaklaþtýðý bildirildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldýðý belirtildi.

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