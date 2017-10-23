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AK Partili Baybatur: CHP'li ve MHP'li belediyelere de sıra gelecek

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, bazı AK Partili belediye başkanlarının istifasının istenmesiyle ilgili, 'Zannetmeyin bunlar sadece AK Parti için kalacak. CHP'li, MHP'li belediyeler için de olacak. Bütün eksik hatalı olan noktalar varsa oraları için de olacak' dedi.

  • DHA
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AK Parti'de Balıkesir, Bursa ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarının istifalarının istenmesinin ardından AK Partili Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, istifa sırasının CHP'li ve MHP'li belediyelere de gelebileceğini söyledi. Manisa'daki eğitim yatırımlarının açıklandığını toplantıda konuşan Baybatur, "AK Partili büyükşehir belediyelerinin, il belediyelerinin istifaları alınıyor. Zannetmeyin bunlar sadece AK Parti için kalacak. CHP'li, MHP'li belediyeler için de olacak. Bütün eksik hatalı olan noktalar varsa oraları için de olacak. Bu bizim parti içi çalışmamızdır. Mental yorgunluk gördüğümüz arkadaşlarla ilgili alakalı Cumhurbaşkanımız gereğini ifade etmiştir. Bu seçmene saygısızlık değildir. Biz partinin oyunun altına kendini düşürmüş, kamuoyunda ilgili desteği kaybetmiş olan belediyelerimizle alakalı ilgili çalışmaları yapıyoruz. Bu seçmene saygısızlık değildir. 2019 yerel seçimlerinde seçmene karşı saygısızlık mı olmuştur göreceğiz. Bu azletmek değildir, kendi talepleri ile istifa ediyorlar. AK Parti kendisinden olan belediyelerle ilgili kendi iç çalışmaları yapacak. Doğru yaptıysak, 2019 yerel seçimlerinde halkımız gerekli desteği verecek, yanlış yaptıysak halkımız cezalandıracak. Yani azletmek ya da seçmenin oyuna karşı saygısızlık zinhar yoktur" diye konuştu.
 
"ADLİYENİN YERİ BELLİ, BİLMİYORSANIZ BİZ GÖTÜRELİM"
 
CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'daki AK Partili belediye başkanlarının da sıkıntıda olduğu ve bazılarının görevden alınacağı yönündeki iddialarıyla ilgili de açıklama yapan Baybatur, "Bizim belediye başkanlarımızın o kadar çok çalışıyorlar ki, yorgunluktan gece kesintisiz uyuduklarını biliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Böyle bir şeyi ortaya atıp, çekilmek doğru değil. Bir şeyi iddia ediyorsanız ispatlayın. Elinizde bilgi belge varsa adliyenin yeri belli, bilmiyorsanız biz götürelim. Herkes hakkında çok dedikodu yapılabilir. Biz de bir çuvalı silkelersek yer yerinden oynar" dedi.

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