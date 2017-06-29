AK Partili Cevheri: PKK'ya katılım ayda 4- 5 kişiye düştü

AK Parti milletvekili Mehmet Ali Cevheri, PKK terör örgütünün en çok bölgede Kürt halkına zarar verdiğini söyledi. Terör örgütünün Suriye uzantısı PYD ile birlikte Türkiye'de sansasyonel eylem için canlı bombalar gönderdiğini ve güvenlik güçlerinin bu durumu engellediğini anlatan Cevheri, ek tedbir olarak Türkiye ile Suriye sınırına duvar örüldüğünü hatırlattı.

PKK terör örgütü ile yıllardır mücadelenin ülke ekonomisine zarar verdiğini, ancak en büyük zararı teröristlerin haklarını savunduğunu iddia ettiği Kürt halkına verdiğini dile getirdi. Terör örgütünün gerçek yüzünün artık daha net görüldüğünü ve bu nedenle katılımın yok denecek düzeye gerilediğini belirten Cevheri, "Daha önceden ayda 400 ile 500 kişi terör örgütünün Kandil ve Suriye´deki kamplarına katılmak için giderken, şimdi bu durum tam tersine döndü. Ayda 4- 5 kişi bu örgüte katılmaya başladı" dedi.