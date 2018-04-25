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AK Partili heyet YSK'yı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 'Türkiye'deki seçimler, dünyada eşine az rastlanan güvenli, güvenilir ve şeffaf seçimlerdir.' dedi.

  • AA
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Sorgun başkanlığındaki heyet, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'i ziyaret etti.

Sorgun, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin seçim sürecine girdiğini hatırlattı.

YSK'ye nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirten Sorgun, "Türkiye'deki seçimler gerçekten dünyada eşine az rastlanan güvenli, güvenilir ve şeffaf seçimlerdir." ifadesini kullandı.

Seçimlerin Anayasaya göre hakim nezaretinde yapıldığına işaret eden Sorgun, şunları kaydetti:

"Dünyanın en özgür, en şeffaf ve en güvenilir seçimlerini yapıyoruz. İnşallah bu seçimlerin ülkemize, milletimize, demokrasimize ve hukukumuza hayır getirmesini diliyorum. Kazasız, belasız, en güzel şekilde, bir düğün, bir bayram havasında geçmesini temenni ediyoruz. Öyle olacağına da inanıyoruz."

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