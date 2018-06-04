AK Partili kadından İnce'ye bisiklet göndermesi: 5 yaşındaki uşak bile sana oy vermez

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyareti sırasında Trabzonlu Ayşe Yazıcı ile yaşadığı bisiklet diyaloğu kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi. Muharrem İnce’yi hiç beklemediği bir tepkiyle karşılayan Ayşe Yazıcı, o anları İHA'ya anlattı. Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etmek için arkadaşlarıyla birlikte orada olduğunu söyleyen Ayşe Yazıcı, bir anda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile karşılaştığını söyledi. Muharrem İnce’nin kendisiyle sohbet etmeye başlamasının ardından Samsun’daki mitingine bisiklete binerek çıkmasını eleştiren Yazıcı, “Ben Eyüpsultan’a ziyarete gittim. Diğer hanımları beklerken Muharrem İnce pat diye yanıma geldi. Beni onlardan zannetti. Sen dedim nasıl bisikletle sahneye çıkıyorsun. Bir cumhurbaşkanı adayı bisikletle sahneye çıkar mı? 5 yaşındaki uşağa desen ki 'Cumhurbaşkanı bisikletle sahneye çıktı, oy verir misin? Veremem, ben de bisiklet kullanıyorum' der. Bu kadar komiklik olur mu dedim. 'Bana bisikleti onlar getirdi ben getirmedim’ dedi. Tabii oraya uçakla geldi, oradan bisiklete binip sirke girdi. Orası sirkti bence konuşma yeri değil. Binmeseydin, akıllı adam binmez. Bazı kesimler bana tepki gösterdi. Bana niye tepki gösteriyorsunuz? Muharrem İnce bisikletle sahneye çıktı tepki yok, ben ona gülünce mi tepki gösteriyorsunuz. Çok insan da tebrik etti beni. Muharrem İnce kazanır mı? Allah yolunu, izini açık etsin ama sanıyor ki bisiklet sürmeyle devlet idare edilir. Ülke bisiklet sürmeye mi benzer. Tayyip’i görmüyor musunuz ne kadar yaşlandı. Ülke yönetmekten, insanlarla, dış güçlerle uğraşmaktan ne kadar yaşlandı. O kadar kolay mıdır Türkiye’yi yönetmek. Ustalık ister ama Muharrem İnce’de yok bu ustalık. Tayyipciğim varken ona sıra gelmez” dedi.

"Birinci turda geliyoruz”

Ayşe Yazıcı, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin birinci turda tamamlanacağını savunarak, “Allah’ın izniyle birinci turda bitireceğiz. Tayyipciğimin üzerinde bu kadar dua varken Allah’ın izniyle bitireceğiz. Birinci turda geliyoruz. Yüzde 53-54 düşünüyorum” dedi