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AK Partili Küçükcan, iletişim bütçesinden ne kadar harcama yaptığını açıkladı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, TBMM'nin tahsis ettiği iletişim bütçesinden 2016 yılında toplam 8 bin 218 lira, 2015 yılında ise bin 415 lira kullandığını bildirdi.

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Küçükcan, bazı milletvekillerinin TBMM ve kamu bütçesinden yaptıkları harcamalara ilişkin basında yer alan haberler üzerine, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, saydamlık ve hesap verebilirlik adına seçmenler ve kamuoyuyla bazı bilgilerin paylaşılmasını uygun bulduğunu belirten Küçükcan, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı olarak neredeyse her ay yurt dışı görevlendirmelerde paydaşlarımızla ve milletvekili olarak seçmenlerimizle iletişimde kullanılmak üzere TBMM'nin tahsis ettiği iletişim bütçesinden 2016 yılında toplam 8 bin 218 lira, 2015 yılında ise bin 415 lira kullanılmıştır. Bu miktarlara yurt dışındaki görevlendirmelerde yapılan görüşmeler, gönderilen sms ve posta masrafları dahildir."

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