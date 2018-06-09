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AK Partili Kuzu'nun CHP'li Erdem'e tazminat ödeme kararı bozuldu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, bir mahkemenin AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e 3 bin TL tazminat ödemesi kararını bozdu. Kararda, 'siyasilerin eleştirilere açık olması gerektiği'ne dikkat çekildi.

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AK Partili Kuzu, TBMM Genel Kurulunda yaptığı bir konuşmada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a "DEAŞ'tan petrol alıyorsunuz" diyen CHP'li Erdem için "kitapsız" ifadesini kullanmıştı. Erdem, bu ifade nedeniyle Kuzu'ya 50 bin TL'lik tazminat davası açmış, davayı karara bağlayan Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kuzu'yu 3 bin TL tazminata mahkum etmişti.
 
Kuzu, kararı avukatı aracılığıyla temyize götürdü. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, "siyasilerin eleştirilere açık olması gerektiği" gerekçesiyle Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tazminat kararını bozdu.

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