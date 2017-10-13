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AK Parti'li milletvekili adayına ve oğluna silahlı saldırı

Şanlıurfa'da evinde silahlı saldırıya uğrayan genel seçimlerde AK Parti'den milletvekili adayı Mehmet Arkan ile oğlu yaralandı.

  • İHA
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Olay, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 1 Kasım genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili olan Mehmet Arkan ile oğlu Sertif Arkan, evinde ismi öğrenilemeyen bir yakını tarafından silahla vuruldu. Bacağından yaralanan Mehmet Arkan ve oğlu Sertif Arkan, otomobille Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Olayın neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi elde edilemezken saldırıyı duyan Arkan'ın yakınları hastaneye akın etti. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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