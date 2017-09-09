AK Partili milletvekilleri açılış töreninde vatandaşlara hakaret eden Kocaoğlu'na sert tepki gösterdi

Milletvekilleri Hamza Dağ ve Mahmut Atilla Kaya, Kocaoğlu'na sosyal medya üzerinden cevap verdi. Kocaoğlu'nun yalanlarını da ortaya çıkardılar.

Milletvekili Dağ, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

SAYGI BEKLERDİK, HAKARET DEĞİL

"Bugün İzmir'e yakışır bir projeyi daha hizmete açtık. Yükünü daha fazla aldığımız işlerin ortaklığını paylaşmada en ufak kompleks göstermedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin az da olsa yaptığı iyi işler ile ilgili olumlu şeyler söylemeyi her zaman bildik. Karşılık olarak Aziz Kocaoğlu'ndan en azından İzmirliye saygı beklerdik. Hakaretler değil. Tören alanında hiç kimse Kocaoğlu'na ne kürsüden inmesini söylemiştir, ne de hakaret etmiştir.

SUÇLULUK PSİKOLOJİSİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

Olmayan bir şey üzerinden neden müdahale edilmedi demek de suçluluk psikolojisinden başka bir şey değildir. Yapılan saygısızlığı yalan söyleyerek örtbas edilemeyeceğini herkes bilmelidir. Sayın Kocaoğlu'nun İzmirliye bir özür borcu vardır. Sayın Kocaoğlu'na gerek törenle ile ilgili, gerekse de programla ilgili gerekli bilgi verilmiştir.

AÇIK ŞEKİLDE YALAN SÖYLÜYOR

Gerçek olmayan, manipülatif açıklamalar ile İzmirliye yapmış olduğu bu saygısızlığı örtemez. Sayın Kocaoğlu çok açık yalan söylemektedir. Adamlıktan bahsedebilmek için önce kendi hemşerilerine saygı duymayı bilmek ve nerede nasıl konuşulacağını bilmek gereklidir."

KAYA: ADAY OLABİLMEK İÇİN TÜRLÜ CENDERELERE GİRMEYE BAŞLADIN

Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, şunları yazdı:

"YAZIKLAR OLSUN"

"Bu zamana kadar İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı olarak temsil ettiğiniz makama saygı çerçevesinde seviyeyi hiç düşürmedim. Ancak bugün kullanmış olduğunuz dil ve sergilediğiniz tutum karşısında söyleyebileceğim tek bir şey var. Evet, açık ve net söylüyorum, Aziz Kocaoğlu sen koca bir yalancısın. Herkesin gözünün içine bakarak yalan söylüyorsun. İZBAN programından haberiniz olmadığını söylüyorsun. Bu tören için, TCDD Genel Müdürü bayramdan önce sizi arayıp bilgilendirmedi mi! 8 Eylül'ün Selçuk'un kurtuluş tarihi olduğunu, bu törenin de aynı günde yapılabileceğini söyledi ve mutabık kalmadınız mı! Selçuk Kurtuluş Günü'nde toplu açılış töreni yapalım denildiğinde 'tamam, güzel olur' demedin mi! Şimdi çıkıp utanmadan, sıkılmadan, "programdan bir gün önce haberim oldu" diyorsun. Yazıklar olsun!

YİNE YALAN SÖYLEDİN

İZBAN'ın Selçuk'a ve Bergama'ya kadar uzatılması, Sn. Başbakanımızın 2011'de hazırladığı 35 Proje'den birisidir. Çıktın, bugün kürsüden 35 projenin içindeki bir projeye 'benim projem' diyerek yine yalan söyledin. Bunun neresi senin projen! Törende sana saygısızlık yapan tek bir kişi dahi yoktu. Sadece sen saygısız ve seviyesizce sağa sola bağırmaktan başka bir iş yapmadın. Her şey Selçukluların, İzmirli hemşehrilerimizin gözleri önünde cereyan etti.

İZMİRLİLER SİZİ ÇOK İYİ TANIYOR

İzmirliler sizi çok iyi tanıyor, kimseyi kandıramazsın. Daha önce de, kendi partinin milletvekillerine, belediye başkanlarına, İzmirli hemşehrilerimize seviyesizce bağırıp çağırmadın mı! Bunu hep yapıyorsun. Bu, tarzın olmuş. Kendi deyiminle, köteksiz köy bulmuş geziyorsun.

ARTIK YETER

Ama artık yeter! Derdin başka. Tekrardan aday olabilmek için türlü cenderelere girmeye başladın. Yalnız bunu çok belli ediyorsun. Siyasi planların uğruna ortamı germekten, insanlarımızın değerlerine saygısızlık yapmaktan artık vazgeç! Nezaketsizsin, ne insanımıza, ne de kentimize saygın yok. Selçuk'un kurtuluş gününde sergilediğin bu tavır hiçbir zaman unutulmayacak."