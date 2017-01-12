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AK Partili Şahin'in burnunu kıran CHP'li Kara Twitter'da gündem oldu

CHP'li vekiller anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında Meclis'i terörize etti. AK Partili vekillere fiziki saldırılarda bulunan CHP'lilerden Antalya Milletvekili Nefi Kara attığı yumrukla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in burnunu kırdı.

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CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'deki anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerini engellemek için provokasyonlarını sürdürüyor. 
 
Dün akşam önce kürsüyü ve oy kullanma bölümünü işgal eden CHP'liler Gazi Meclis'i adeta ringe çevirdiler.  AK Partili vekillere fiziki saldırılarda bulunan CHP'lilerden biri de Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'ydı. 
 
Hedef alarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'e saldıran Kara attığı yumrukla Fatih Şahin'in burnunu kırdı. Hastaneye kaldırılan Şahin acil ameliyata alındı.
 
Türkiye demokrasisinin kalbi gazi Meclis'te gizlendiği yerden milletin oyları ile seçilmiş bir vekile yumruk atıp burnunu kırdıktan sonra kaçan CHP'li Nefi Kara'ya sosyal medyadan  tepki yağdı. #KalleşNefiKara etiketi Twitter'da gündem oldu.

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