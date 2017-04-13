AK Partili Turan: CHP içinde gizli evetçiler var!

Referandum çalışmaları kapsamında Çanakkale Ezine'de vatandaşlarla buluşan Bülent Turan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.

CHP ile ilgili açıklamalarda da bulunan Turan, Okmeydanı'nda "evet" oyu vereceklerin tehdit edildiğini hatırlatarak; "Bu kişilerin Kılıçdaroğlu ile fotoğrafları görüldü" dedi.

Turan, "Peki bu hiç konuşuldu mu? Soruyu tersten soruyorum; bir silahlı terör örgütü bir kahveyi bassa, sabahleyin yakalansa ve Tayyip Erdoğan ile fotoğrafları çıksaydı ne olurdu? Dünya yıkılırdı. Her gün manşet olurdu. Ama o kadar alıştık ki CHP'nin bu gaflarına, ihanetlerine, yanlışlarına. Adeta basın görmez oldu. Üzülüyorum, bu partinin hak ettiği tablo bu değil." ifadelerini kullandı.

CHP'nin içinde "gizli evetçi"ler olduğunu dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"CHP'nin içerisinde de mevcut yönetimden kurtulmak için bayağı fazla sayıda 'gizli evetçi'ler var. Konuşuyoruz duyuyoruz adam diyor ki; bizim partimize bu layık değil. Kasetle geldi. Teröristlerle bizi çok yakın gösteriyor. En sonunda Okmeydanı meselesinde rahatsız olduk. Çünkü bir sürü CHP'li, iyi niyetli arkadaşımız var. Ama onlar da rahatsız, eminim onlar da 'Evet' diyecekler. CHP'ye de 'milli bir ayar' verecekler. O ayar lazım, onlar için. CHP eski CHP değil. CHP'nin tekrar kendi küllerine dönmesi için FETÖ'nün emrinde, kasetçinin emrinde olmaması için onlar da 'Evet' diyecekler. Ben bu ülkeyi seven MHP'linin de CHP'linin de AK Parti'linin de 'Evet' diyeceklerini düşünüyorum."