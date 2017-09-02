Ak Partili Ünal: Arakan'la ilgili yakında sonuç alırız

Kahramanmaraş Valiliği önünde Kurban Bayramı nedeniyle resmi bayramlaşma programı düzenlendi. Programda, kaldırıma kurulan 400 metre uzunluğundaki gölgelikte kentteki tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri yer aldı. Vali Vahdettin Özkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Mahir Ünal, vatandaşlarla bayramlaşarak bayramlarını kutladı.

"MÜSLÜMANLAR BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR"

Vatandaşların ilgi gösterdiği programın sonunda değerlendirmelerde bulunan Mahir Ünal, Müslümanların yaşadığı coğrafyada meydana gelen olaylar nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını söyledi. Ünal, şöyle konuştu:

"Biz burada rahat bir şekilde bayramımızı ederken Suriye'de, Irak'ta, Arakan'da dünyanın değişik coğrafyalarında Müslüman kardeşlerimiz büyük sorunlar, büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Cumhurbaşkanımız ve Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda özellikle son bir haftadır Arakan'la ilgili çok ciddi girişimlerde bulunuyor hem Birleşmiş Milletler nezdinde hem de uluslararası camianın konuya dikkatinin çekilmesi ve oradaki zulmün bitirilmesi için çok ciddi temaslarda bulunuyor, görüşmeler yürütülüyor. İnşallah en kısa sürede bu konuda sonuç alırız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bu girişimler üzerine Amerika da bu konuda Myanmar'ı uyardı. Ben biliyorum ki bütün Müslüman kardeşlerimiz şu anda bayramlarını yaparken kalplerinin bir yanı Arakan'da, Myanmar'da. Orada zulüm gören, acı çeken, mazlum, silahsız, sivil halka yapılan zulmü hakperest olan insanımız doğal olarak kabullenmiyor. Bizim bir özelliğimiz var millet olarak; biz, zalime karşı her zaman dik başlı, mazluma karşı da her zaman merhametli olmuşuzdur. O yüzden nerede bir zulüm varsa orada mazlumun yanında olduk tarihte ve bugün de öyle. Ve bu şuuru da biz, Müslümanlara kazandıranın temel günlerden bir tanesi bayram günleridir. Bayramın kalbimizdeki merhameti artırmasını diliyorum."

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma programına; Ak parti milletvekilleri Veysi Kaynak, Celalettin Güvenç, İlker Çitil, Mehmet Uğur Dilipak, İmran Kılıç, MHP milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ile bürokratlar da katıldı.