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AK Partili Ünal'dan "gübre" ve "mermi" açıklaması: Kabul edilebilir şeyler değil, sabotaj kokan şeyler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konakladığı alanın önüne hayvan gübresi dökülmesi ve yürüyüş güzergahında mermi bulunmasına ilişkin, 'Bunlar herhangi bir şekilde kabul edilebilir şeyler değil, bunlar daha çok sabotaj kokan şeyler' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü sırasında konakladığı alana gübre dökülmesi ve yürüyüş güzergahında mermi bulunmasına ilişkin, "Bunlar herhangi bir şekilde kabul edilebilir şeyler değil, bunlar daha çok sabotaj kokan şeyler ama ben CHP'nin Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının hemen akabinde başlayan bu kararı ve süreci, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonraki süreci analiz ettiğimizde, 2013'ten bugüne kadar olanki süreci analiz ettiğimizde, başka bir fotoğraf karşımıza çıkıyor. Gezi'de nasıl mesele ağaç değildiyse, 17-25 Aralık'ta nasıl ki mesele hukuk değildiyse bugün de asıl mesele adalet değil. Bir şeyi doğru görelim yerli yerine koyalım" dedi.

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