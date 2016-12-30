AK Parti Bursa Milletvekili Karaburun trafik kazası geçirdi
AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun Ankara’dan Bursa’ya dönerken trafik kazası geçirdi.
- İHA
Sivrihisar yakınlarında meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Milletvekili Karaburun kazayı sosyal medya hesabından fotoğraflarıyla paylaşırken “Arayıp soranlara teşekkür ederim. İyiyim sağ olun. Sivrihisar yolunda kaza geçirdim. Seyir halindeyim. Bursa'mıza gitmeye çalışıyorum” dedi.
Arayıp soranlara teşekkür ederim. İyiyim sağolun.Sivrihisar yolunda kaza geçirdim.Seyir halindeyim.Bursa'mıza gitmeye çalışıyorum. pic.twitter.com/jcAgmtq8H3— Bennur KARABURUN (@BKaraburun) 30 Aralık 2016
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