AK Partili vekil Zehra Taşkesenlioğlu korkuttu! Bir anda yere yığıldı

Partililer tarafından kaldırılan Taşkesenlioğlu, alındığı koltukta bir süre dinlendi. Sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği Taşkesenlioğlu'nun tansiyonunun düştüğü ifade edildi.

Kısa bir süre sonra kendini toparlayan Zehra Taşkesenlioğlu, buradaki programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte MNG alışveriş merkezinin açılış törenine katıldı.