AK Partili vekile saldırı anı saniye saniye kaydedilen CHP’li isim konuştu
AK Partili vekile saldırı anı saniye saniye ortaya çıkan CHP’li Niyazi Nefi Kara yaşadıklarını hatırlamadığını öne sürdü.
- AA
"Öyle bir durumu hatırlamıyorum"
Milletvekili Kara ise kavga sırasında kendisine yumruk atıldığını, hastanede halen tedavisinin devam ettiğini söyledi.
Kara, Fatih Şahin'e yumruk atılmasına ilişkin, "Öyle bir durumu hatırlamıyorum. Böyle bir şey söylediler, üzüldüm de. Fatih Bey'in fotoğrafını gösterdiler. Ben ona niye vurayım? Acil servise geldiğim ana kadar olan sürede kopuk kopuk hatırlayamadığım anlar var." diye konuştu.
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