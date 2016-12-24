AK Parti Çankaya Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý, silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybetti

Yeðeninin Akdere Mahallesi Güllüce Caddesi üzerinde önünü kesen uyuþturucu satýcýlarý ile kavga ettiðini öðrenen AK Parti Çankaya Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz Bulut (35), yeðenini kurtarmak için olay yerine gitti. Uyuþturucu satýcýlarý ile bir süre tartýþan Bulut, yeðeni ile birlikte evine döndüðü sýrada, araçla takip eden 4 kiþinin açtýðý ateþ sonucunda aðýr yaralandý. Bulut’un kanlar içinde yerde kaldýðýný gören saldýrganlar gecenin karanlýðýndan faydalanarak izlerini kaybettirdi.

Bulut’un yeðeni olayý polis ve saðlýk ekiplerine haber verdi. Kýsa sürede olay yerine gelen saðlýk ekipleri, yaralýyý tedavi edilmek üzere Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Bulut, burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Ýhbar üzerine saldýrýnýn gerçekleþtiði yere gelen Olay Yeri Ýnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili delilleri topladý.

Polis ekipleri, zanlýlarýn yakalanmasý için soruþturma baþlattý.