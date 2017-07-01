AK Partili yöneticinin şehit edilmesi, Vali Güzeloğlu: Şu an ilk değerlendirme, bir terör saldırısı olduğu yönünde

AK Parti İl Başkanı Muhammed Akar'ın da bulunduğu ziyarette Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler, Mercan'ın (34) annesi Feride Mercan ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Vali Güzeloğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütlerine yönelik etkili mücadelenin sürdüğünü belirterek, "Hain bir saldırı sonucu dün gece değerli kardeşimiz şehit edildi. Şu an ilk değerlendirme, bir terör saldırısı olduğu yönünde." diye konuştu.

Lice'deki operasyonlarda hain terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Güzeloğlu, "Şu anda alanda aynı şekilde arkadaşlarımız büyük bir mücadele sergiliyorlar. Değerlendirmelerimiz, mücadelemiz devam ediyor. Allah şehidimize rahmetiyle muamele eylesin." ifadelerini kullandı.

Güzeloğlu, "Saldırıyla ilgili gözaltı var mı?" sorusunu, "Yapılan çalışmalarda gerek ilçede gerekse il merkezinde gözaltı var, devam edecek." diyerek yanıtladı.

Evin önünde bekleyen Mercan ailesinin yakınları, terör örgütü PKK'ya tepki göstererek saldırıyı kınadı.

AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Mercan'a, gece Mulla Mahallesi'ndeki evinin önünde silahla ateş açılmış, ağır yaralanan Mercan, Lice Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Mercan'ın, partideki görevinden ayrılması için daha önce terör örgütü tarafından tehdit edildiği öğrenilmişti.