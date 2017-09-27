AK Parti'nin 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 6-8 Ekim'de Afyonkarahisar'da yapılacak
AK Parti'nin 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 6-8 Ekim'de Afyonkarahisar'da yapılacak.
- AA
Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantı, NG Güral Termal Otel'de düzenlenecek.
Toplantı, bakanlar, milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurucularının katılımıyla 6-8 Ekim'de gerçekleştirilecek.
AK Parti'nin 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı da 21-23 Ekim'de Afyonkarahisar'da düzenlenmişti.
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