AK Parti’nin ACRE üyeliğinden çıkarılma talebi reddedildi

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, Brüksel’deki Avrupa Parlamentosunda gerçekleştirilen ACRE olağanüstü konsey toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ACRE toplantısında, gruba 2013 yılından beri üye olan AK Parti'nin, ittifakın kuruluş bildirgesinde yer alan ilkeleri ihlal ettiği iddialarıyla çıkarılması talebinin tartışıldığı ve yapılan oylama sonucu ihlal talebinin büyük bir çoğunlukla reddedildiği belirtildi.

Toplantıya, AK Parti'yi temsilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Van Milletvekili ve ACRE Konsey Üyesi Burhan Kayatürk ve AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran katıldı. Açıklamada, AK Parti heyetinin öne sürülen tüm haksız iddiaları reddettiği ve hükümetin, insan hakları ve hukuk devleti prensiplerine dayalı olarak meşru ve şeffaf bir şekilde hareket ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, toplantıya katılan ACRE Konsey üyelerinin büyük çoğunluğunun oyuyla AK Parti’nin, İttifakın kuruluş ilkelerini ihlal etmediği, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine uygun hareket ettiği teyit edildi. Yapılan oylamada AK Parti'nin ittifak üyeliğinin devamına karar verildi.

Söz konusu ACRE toplantısına katılan AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, oylamada 28 üyenin AK Parti'nin üyeliğine devam, 7 üyenin ise karşı oy kullandığını söyledi.

15 Temmuz sonrası bir ACRE toplantısında, gruba üye aşırı sağcı bazı parti yetkililerinin AK Parti'nin üyelikten ihraç edilmesine ilişkin çağrıda bulunduğunu anımsatan Açıkgöz, "Bu toplantıda önergeyi verenler adına Lüksemburglu bir parti yetkilisi söz aldı ve AK Parti'nin neden ihraç edilmesi gerektiğini anlattı. Ortaya koyduğu argümanlar daha çok HDP ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye dışında kullandığı argümanlarla aynıydı." dedi.

Açıkgöz, toplantıda AK Parti adına Bozkır'ın söz aldığını ve Türkiye'deki son gelişmelere ilişkin AK Parti'nin pozisyonunu anlattığını belirterek, "Gruba üye diğer partilerin yetkilileri söz alarak değerlendirmelerde bulundular. 10'un üzerinde konuşan vardı. Çoğunluğu, AK Parti'nin ihraç edilmemesi gerektiğini, bunun bir olağanüstü durum olduğunu ifade ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmeler sonrasında oylama kısmına geçildiğini anlatan Açıkgöz, oylama kısmında 28 üyenin AK Parti üyeliğine devam, 7 üyenin de karşı oy kullandığını kaydetti.