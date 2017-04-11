AK Parti'nin haydi evet şarkılı yeni filmleri yayında
AK Parti'nin reklam çalışmalarını yürüten Cevat Olçok referandum kampanyasının en güzel şarkısını sona sakladı.
16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde partiler de son çalışmalarını yapıyorlar.
"HAYDİ EVET"
AK Parti, İzmir-Diyarbakır ve Trabzon-Edirne'de geçen ve "haydi evet" şarkısının kullanıldığı reklam filmleri televizyonda ve internette yayınlanmaya başladığından beri büyük beğeni topladı.
Reklam filminin şarkısında ise şu sözler yer alıyor;
Bugün umudu yaşatmak lazım
Bugün yeni şeyler söylemek lazım
Her şey daha güzel olsun diye
Bütün bunlar
Yarın yeni bir güneş doğsun
Yarın daha güzel bir gün olsun
Daha mutlu olalım diye
Bütün bunlar
Haydi evet
Yeni umutlara
Haydi evet
Mutlu yarınlara
Haydi evet
Haydi bir daha evet
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.