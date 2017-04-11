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AK Parti'nin haydi evet şarkılı yeni filmleri yayında

AK Parti'nin reklam çalışmalarını yürüten Cevat Olçok referandum kampanyasının en güzel şarkısını sona sakladı.

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16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde partiler de son çalışmalarını yapıyorlar.

"HAYDİ EVET"

AK Parti, İzmir-Diyarbakır ve Trabzon-Edirne'de geçen ve "haydi evet" şarkısının kullanıldığı reklam filmleri televizyonda ve internette yayınlanmaya başladığından beri büyük beğeni topladı.

Reklam filminin şarkısında ise şu sözler yer alıyor;

Bugün umudu yaşatmak lazım

Bugün yeni şeyler söylemek lazım

Her şey daha güzel olsun diye

Bütün bunlar 

 

 

 

Yarın yeni bir güneş doğsun

Yarın daha güzel bir gün olsun

Daha mutlu olalım diye

Bütün bunlar 

 

 

 

Haydi evet

Yeni umutlara

Haydi evet

Mutlu yarınlara

Haydi evet

Haydi bir daha evet  

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