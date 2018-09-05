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AK Parti'nin kamp tarihi belli oldu

AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 5-7 Ekim'de Kızılcahamam'da yapılacak.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantı, Eliz Termal Otel'de düzenlenecek.

Toplantı, bakanlar, milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurucularının katılımıyla 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kampta, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmaların da değerlendirilmesi planlanıyor.

AK Parti'nin 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı geçen yıl 6-8 Ekim'de Afyonkarahisar'da düzenlenmişti.

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