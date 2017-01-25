AK Parti'nin tanýtým kitapçýðýnda Devlet Bahçeli sürprizi

AK Parti, referandum sürecinde yürütülecek kampanya için hazýrlýklara baþladý. Parti, bu kapsamda ilk yazýlý materyal olarak cumhurbaþkanlýðý hükümet sistemi ve sistemin genel faydalarýnýn anlatýldýðý kitapçýk hazýrladý.

Tanýtým ve Medya Baþkanlýðýnca hazýrlanan "Kararýmýz Evet" baþlýklý kitapçýkta sistem, "Kalýcý siyasi istikrar", "Hýzlý ve etkili icraat", "Güçlü yasama, güçlü icraat", "Güvenli ve huzurlu Türkiye", "Güçlü Meclis, güçlü temsil", "Birlik ve uzlaþma" ve "Güçlü yönetim, güçlü Türkiye" vurgusuyla 7 baþlýk altýnda anlatýldý.

Kitapçýðýn "Kalýcý siyasi istikrar" baþlýklý sayfasýnda, seçimden mutlaka tek baþýna iktidarýn çýkacaðý, siyasi istikrarýn kalýcý hale geleceði, iki seçim arasýnda 5 yýl kesintisiz icraat olacaðý ve hükümet kurulmama sorununun yaþanmayacaðý belirtildi.

- "2023 HEDEFLERÝ ÝVME KAZANACAK"

"Hýzlý ve etkili icraat" bölümünde, hýzlý ve etkili yönetimin, ekonomik büyümenin, refahýn ve kalkýnmanýn garantisi olacaðý ifade edildi.

Yeni sistemle hýzlý karar alan, hýzlý icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modelinin oluþacaðý, vatandaþlarýn ihtiyaçlarýný karþýlayan, geliþmelere ayak uyduran, kurumlarýn hýzlý çalýþmalarýný saðlayan bir iþleyiþin hakim olacaðý, bürokrasinin azalacaðý, büyümenin hýzlanacaðý, 2023 ve ötesine uzanan hedeflerin ivme kazanacaðý vurgulandý.

"Güçlü yasama, güçlü icraat" baþlýklý sayfada ise vesayet sisteminin tamamen tasfiye edileceði, yasama ve yürütmenin güçleneceði, devletin gerçek sahibinin millet olacaðý, yönetimde çift baþlýlýðýn ortadan kalkacaðý, hükümetin icraat, Meclisin kanun yapacaðý ve hükümeti denetleyeceði, Meclis ve hükümetin gerçek anlamda ayrýlacaðý ve her ikisinin de millet tarafýndan seçileceði ve denetleneceði anlatýldý.

- "TERÖRLE ETKÝN MÜCADELE"

"Güvenli ve huzurlu Türkiye" bölümünde, güçlü hükümetin, huzurun, güvenliðin ve özgürlüðün teminatý olacaðý, yeni sistemin terörle mücadeleye güç katacaðý, kurumsal yenilenme sayesinde güvenlik politikalarýnýn daha etkin þekilde iþletileceði, terörle etkin mücadele edileceði, terörün Türkiye'nin gündeminden düþürüleceði, güvenlik politikalarýnda hýzlý ve etkin karar alýnacaðý, vatandaþlarýn özgürlüklerini güvenli bir ortamda yaþayacaklarý kaydedildi.

- "MECLÝS HÜKÜMETÝ MÝLLET ADINA DENETLEYECEK"

"Güçlü Meclis, güçlü temsil" baþlýklý kýsýmda, Meclisin, asli iþlevi olan yasa yapmaya odaklanacaðý ve hükümeti millet adýna denetleyeceði, yasa tekliflerinin milletvekilleri tarafýndan verileceði, Meclisin ayný zamanda seçilmiþ cumhurbaþkanýný ve kabinesini denetleyeceði, milletvekillerinin, kendi seçmeniyle sürekli temas halinde olduðu için halkýn beklentilerinin kanunlara daha fazla yansýyacaðý, kanun yapýmýnda Meclis iradesinin ön plana çýkacaðý vurgularý yapýldý.

"Birlik ve uzlaþma" baþlýðý altýnda, cumhurbaþkanýnýn yüzde 50'nin üzerinde bir oy ile doðrudan halk tarafýndan seçileceði için siyasette birlikteliðin artacaðý, kutuplaþmanýn azalacaðý, hükümet ve Meclisin uyumunun önem kazanacaðý, karþýlýklý seçim yenileme yetkisinin hem cumhurbaþkanýnýn hem de Meclisin birlikte seçimleri yenilemesi anlamýna geldiði, birlikte seçimleri yenileme ihtimalinin, krizlerin uzlaþma yoluyla çözümü yolunu açacaðý, geçmiþteki hükümet krizlerinin tarihe karýþacaðý, siyasette daha sorumlu, akýlcý ve uyumlu bir anlayýþýn hakim olacaðý bildirildi.

- "KÜRESEL SÝYASETTE DAHA ETKÝLÝ BÝR TÜRKÝYE"

"Güçlü yönetim, güçlü Türkiye" baþlýklý bölümde, güçlü hükümet sisteminin, Türkiye'yi bölgesinde ve küresel siyasette daha etkili bir konuma yükselteceði, bölgesel ve küresel barýþ ile istikrara katkýnýn artacaðý, Suriye'deki Fýrat Kalkaný Harekatý örneðinde görüldüðü gibi, uluslararasý iþ birliði ve terörle mücadele imkanlarýnýn geniþleyeceði, uluslararasý sorunlarýn çözümünde söz ve hak sahibi olma konusunda Türkiye'nin elinin güçleneceði, öncü ülke olma hedefinin, yeni yönetim sistemiyle daha kýsa sürede gerçekleþeceði, Türkiye'nin sorun çözen, güçlü bir ülke olarak bölgede etkinliðinin artacaðý belirtildi.

Cumhurbaþkanlýðý hükümet sisteminin anlatýldýðý 50 sayfalýk kitapçýkta, anayasa deðiþikliði paketinin 18 maddesi ayrýntýlý þekilde aktarýldý.

Kitapçýðýn kapaðýnda, beyaz fon üzerine kýrmýzý renkte "Kararýmýz Evet" sloganýnýn yer almasý dikkat çekti. Kitapçýkta, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Binali Yýldýrým ile MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin 7 Aðustos'ta Yenikapý Meydaný'nda düzenlenen "Demokrasi ve Þehitler Mitingi" öncesinde bir araya geldiði fotoðraf karesine de yer verildi.

Kitapçýkta ayrýca TBMM Genel Kurulu, Bakanlar Kurulu ile Fetullahçý Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe giriþiminin ardýndan Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'nde demokrasi nöbeti tutan vatandaþlarý yansýtan görseller dikkat çekti.

Kitapçýk, AK Parti Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsýna katýlan parti yöneticileri ve basýn mensuplarýna daðýtýldý.