AK Parti'ye milletvekili aday adaylığı için 8 günde toplam 7 bin 220 başvuru yapıldı AK Parti'de, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 7 bin 220 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.