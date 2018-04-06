Akademisyen cinayet zanlısının kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan da kaydı vardı

Edinilen bilgilere göre, zanlı Bayar’ın 2011 yılında Tokat’ta bulunan Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde görev yaptığı ve 2012 yılında ESOGÜ’ye tayin olduğu öğrenildi. Cinayet Zanlısı Bayar’ın geçmişteki görev yeri olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde iş arkadaşlarıyla anlaşamadığı, sinirli ve agrasif tavırlar sergileyen bir kişi olduğu bilgisine ulaşıldı. Ayrıca mesai saatlerine uymadığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Bayar'ın “kasten yaralama”, “tehdit ve hakaret” suçlarından da emniyette kaydı olduğu öğrenildi.