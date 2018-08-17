Akar ve Fidan, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi

<p> Akar ve Fidan, sabah saatlerinde özel uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti.</p> <p> Askeri törenle karşılanan Bakan Akar ile MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya geldi.</p>
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