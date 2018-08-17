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Akar ve Fidan, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü.

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Akar ve Fidan, sabah saatlerinde özel uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti.

Askeri törenle karşılanan Bakan Akar ile MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

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