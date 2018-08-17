Akar ve Fidan, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü.