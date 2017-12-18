Akaryakıt istasyonundaki yangın korku yarattı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun idari binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- DHA
Olay akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Şirinyalı mevkiinde yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun idari binasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çalışanlar itfaiyeye haber verdi. Yangın korku yaratırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, idari bina ve yatakhane kısmı hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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