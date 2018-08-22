Akçaabat-Düzköy karayolu şiddetli yağış sebebiyle ulaşıma kapandı
Trabzon'da şiddetli yağış sebebiyle yaşanan heyelanda Akçaabat-Düzköy karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerdeki binaların giriş ve zemin katlarını su bastı.
- AA
Trabzon'da şiddetli yağış sebebiyle yaşanan heyelanda Akçaabat-Düzköy karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan şiddetli yağış yüzünden Akçaabat-Düzköy karayolunun Alsancak mevkisinde heyelan meydana geldi.
Yamaçlardan yola akan toprak birikintisi ve kaya parçaları dolayısıyla yol çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları, belediye ve ilgili kurumların ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kentteki yağış dolayısıyla bazı binaların giriş ve zemin katlarını da su bastı.
Ekiplerce söz konusu binalara dolan suların tahliyesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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