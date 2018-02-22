Akçaabat'ta şarbon tehlikesi baş gösterdi

Akçaabat ilçesinin Adacık mahallesinde yaşayan Erdal Çolak'a ait bir büyükbaş hayvan ahırda ölü bulundu. Hayvanın telef olması üzerine veterinere haber veren Çolak, yapılan incelemenin ardından ineği derin bir çukur açarak kireçleyerek toprağa gömdü. Yapılan analiz sonucunda hayvanın şarbon bakterisi taşıdığı belirlenirken, Adacık mahallesi tedbir amaçlı karantinaya alındı. Akçaabat Kaymakamlığı tarafından Adacık muhtarlığına gönderilen yazıda ikinci bir duyuruya kadar mahallenin karantina altında kalacağını öğrenilirken, mahallenin girişine "Dikkat şarbon hastalığı vardır" yazılı tabela asıldı.

Adacık Mahallesi Muhtar azası Eyüp Çolak, hayvan sahiplerinin bilinçli davrandığını belirterek, mahallenin ikinci bir duyuruya kadar karantina altına alındığı söyledi. Çolak, "Hayvanda hiçbir şey yoktu. Akşamdan sahipleri hayvanı yedirdi sabah telef olmuş şekilde buldular. Bu konuda aile bilinçliydi. Daha önce de başka yerlerde şarbon olayı yaşandığı için hemen veterinere haber verildi. Veteriner inceleme yapmak için mahalle geldi. Bir çukur aştık ve kireçleyerek hayvan imha edildi. Hayvanın etinin satılma veya dağıtılma gibi bir olayı olmadı. Akçaabat'tan doktorlarda geldi vatandaşa gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Adacık mahallesini tedbirli davrandığı için örnek olarak gösterdiler. Şuanda korkulacak bir durumun olmadığını söylediler. Kaymakamlıktan muhtarlığa gelen yazıya göre geçici bir süre ikinci bir duyuruya kadar karantinaya alındığını söylediler. Bu yapılanlar sadece tedbir amaçlı olduğu için şuanda korkulacak bir şey yok" dedi.