Akçakale'de DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonla Terör örgütü DEAŞ üyesi isimleri açıklanmayan 2 teröristi gözaltına aldı. Teröristler, sorgulankmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin sorgulanmasına devam ediliyor.