Akçakale'de DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı

<p> İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonla Terör örgütü DEAŞ üyesi isimleri açıklanmayan 2 teröristi gözaltına aldı. Teröristler, sorgulankmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin sorgulanmasına devam ediliyor.</p>
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