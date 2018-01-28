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Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'a PYD/YPG paçavrası asıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK denetimindeki Suriye'nin Tel Abyad kentine PYD/YPG paçavrası asıldı.

  • DHA
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Akçakale'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad'ın yüksek yerlerine, daha önce ABD bayrakları asılmıştı. Bir süre sonra kaldırılan bu bayrakların ardından bugün aynı bölgeye PYD/YPG paçavraları asıldı. Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi'nden de görülen paçavralarına, bölge halkı tepki gösterdi. Sınır hattında ise güvenlik güçlerince önlem alındı.

 

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