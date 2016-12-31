Akdağ, TBMM Başkanı Kahraman'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna yönelik, "Çok güzel bir ameliyat süreci oldu. Ameliyat sonrası da iyi. Herhangi bir problemi yok. Bugün yavaş yavaş oturttular. Yarın inşallah ayağa kaldıracaklar. Durumu iyi. Ailesinden de birkaç kişiyi, kızını, oğlunu görüştürdük." dedi.

Bakan Akdağ, Meclis Başkanı Kahraman'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akdağ, Kahraman'la tedavisinin sürdüğü yoğun bakım servisinde görüştüğünü söyledi.

Akdağ, "Doktor olmam hasebiyle ben de ziyaret ettim. Tabii yoğun bakımlara sık ziyaretçi almıyoruz ama selamlaştık, merhabalaştık. Birbirimizle bir iki kelam ettik. Durumu iyi elhamdülillah. Yoğun bakımdaki hekim arkadaşlarla da görüştük." ifadelerini kullandı.

Kahraman'ın zor ama başarılı bir ameliyat geçirdiğine dikkati çeken Akdağ, şöyle konuştu:

"Şununla iftihar ediyorum, Türkiye'de sağlık kuruluşları, hekimlerimiz mükemmeli başarıyorlar artık. Bu çeşit bir ameliyatı biz geçmişte Ankara'da bir tek hastanede yapabilirdik, şimdi Türkiye'de en az 50 hastanede yapabiliyoruz. Çok güzel bir ameliyat süreci oldu. Ameliyat sonrası da iyi. Herhangi bir problemi yok. Bugün yavaş yavaş oturttular. Yarın inşallah ayağa kaldıracaklar. Durumu iyi. Ailesinden de birkaç kişiyi, kızını, oğlunu görüştürdük. Şükürler olsun."

Akdağ, Kahraman'ın yoğun bakım sürecinin ne zaman biteceğine yönelik soruya, "Bir şey söyleyemem, hekimlerine sormak lazım ama bugün görebildiğim ve hekimlerinden aldığım bilgilerle durumu iyi. Bundan da biz çok memnunuz, Allah'a şükrediyoruz." yanıtını verdi.

Bakan Akdağ, açıklamalarının sonunda hastanenin önünde bulunan basın mensuplarının ve Türk milletinin yeni yıla hayırlarla girmesi temennisinde bulundu.

Basın mensuplarına, "Sizin gerçekten büyük emeğiniz var. Bakın bir kış günündeyiz. Biz içerideydik, siz bizi burada beklediniz." diyen Akdağ, teşekkür etti.

Öte yandan eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut da Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.