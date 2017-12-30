Akdeniz Sahil Yolu Projesi ilerliyor

Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden Mersin ve Antalya'yı birbirine bağlayacak Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında, Mersin'in Anamur ilçesinde inşası tamamlanan viyadük ve tünel trafiğe açıldı.

Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Demirören Mahallesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, viyadüğün ve tünelin hayırlı olmasını dileyerek, "Hükümetimizin, bakanlarımızın, başbakanımızın ve cumhurbaşkanımızın bir hediyesidir. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Anamur İlçe Başkanı Feyzullah Yılmaz da resmi bir programla açılışın öngörüldüğünü ancak yılbaşı trafiği de düşünülerek vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapmaları için viyadük ve tünelin açıldığını belirterek, resmi açılışın daha sonra yapılacağını söyledi.

Duanın ardından açılışı yapılan tünel ve viyadükten araç geçişleri başladı.

Yedi ayda tamamlanan 410 metre uzunluğundaki viyadüğün yapımında 35 bin metreküp beton ve 7 bin 300 ton demir kullanıldı.

Yerden en yüksek noktası 57 metre olan viyadüğe girişte 2 tüpten oluşan 506 metre uzunluğunda tünel bulunuyor.

Trafiğe açılan 4 bin 320 metrelik bölümle Anamur-Demirören arasında 22 kilometrelik duble yol tamamlandı ve mesafe 5 kilometre kısalmış oldu.

Programa Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Silifke Şube Şefi Aydoğan Ergün, Proje Müdürü Mesut Aygar ve vatandaşlar da katıldı.