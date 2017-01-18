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Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü

Antalya'da Akdeniz Ünirversitesi​ Tıp Fakültesi'nde yapımı süren 6 katlı binanın iskelesinin çökmesi sonucu 8 işçi enkaz alında kaldı.

  • DHA
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Antalya'da Akdeniz Ünirvesitesi Tıp Fakültesi'nde yapımı süren 6 katlı binanın iskelesinin çökmesi sonucu 8 işçi enkaz alında kaldı.

3 işçi çıkarılırken 5 işçinin halen enkazın altında olduğu belirtildi.

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