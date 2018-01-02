Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.49'daki deprem Antalya'nın Kaş ilçesinin 213.5 kilometre açığında, 6.5 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde can veya mal kaybı olmadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Muhabire yayın sırasında jandarma sürprizi

Muhabire yayın sırasında jandarma sürprizi

Dünyanın en tehlikeli yolu

Dünyanın en tehlikeli yolu

Karlar altındaki ormanın içinde kütüphane yaptılar

Karlar altındaki ormanın içinde kütüphane yaptılar

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA