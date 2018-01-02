Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.49'daki deprem Antalya'nın Kaş ilçesinin 213.5 kilometre açığında, 6.5 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde can veya mal kaybı olmadı.
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