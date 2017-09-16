Akdeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem

<p> Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, Akdeniz'de saat 23:38'de yerin 7,5 km derinliğinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.</p> <p> <iframe allowfullscreen='' frameborder='0' height='450' src='https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1653732.1617765345!2d27.5363!3d35.9483!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMzXCsDU2JzUzLjkiTiAyN8KwMzInMTAuNyJF!5e0!3m2!1str!2s!4v1505594917224' style='border:0' width='600'></iframe></p>
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